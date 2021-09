Situation cocasse au Conseil communal de Courgenay

Un PDC démissionne du Conseil communal de Courgenay et c’est un Vert’libéral qui pourrait le remplacer. Le membre démocrate-chrétien de l'exécutif, Raphaël Rebetez, laissera son siège vacant le 31 décembre prochain pour des raisons professionnelles, a-t-il confié à RFJ vendredi. Et pour occuper ce fauteuil, le premier des « viennent ensuite » est Didier Receveur… un Vert’libéral. Il était sous étiquette PDC lors des dernières élections communales sauf qu’entre-temps Didier Receveur a démissionné du parti et a créé la section jurassienne des Vert’libéraux dont il est le président.

Contacté, Didier Receveur explique se laisser le temps de la réflexion mais que sur le principe, il pourrait accepter de siéger au Conseil communal de Courgenay. « Je me suis toujours mis au service de la population et ça ne va pas changer. Ce n’est pas le parti qui compte mais la personne », explique l’ex-PDC. Selon lui, les électeurs de Courgenay n’auraient pas à se sentir lésés s’il acceptait de siéger au Conseil communal.

Un point de vue que ne partage pas la présidente de section PDC de Courgenay. Selon Sylvie Frossard, « l’électorat de la commune pourrait se sentir trompé ». Et d’ajouter « les électeurs ont voté une liste qui défend les valeurs PDC et pas les valeurs vert’libérales ».

Si Didier Receveur venait à accepter sa nomination au Conseil communal de Courgenay, il siégerait en tant qu’indépendant, nous a certifié le délégué aux affaires communales Christophe Riat. /nmy