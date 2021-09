Très légère hausse de la population dans le Jura

122 habitants de moins dans le district de Porrentruy

Au regard des districts, c’est celui de Delémont qui s’en sort le mieux, avec 215 nouveaux habitants. Le district compte 38'954 personnes. On notera parmi les principales communes que Delémont, Haute-Sorne, Courrendlin et Courroux ont gagné de la population. Val Terbi, Courtételle et Develier ont, elles, perdu des habitants.

Les Franches-Montagnes, de leur côté, ont gagné 32 âmes, à 10'479 habitants. Pourtant, Saignelégier et Les Breuleux sont en recul. Le Noirmont et Les Bois on en revanche vu leur population augmenter.

En Ajoie enfin, le nombre de résidents a diminué. On compte 122 personnes de moins pour une population de 24'276 habitants. Le chef-lieu Porrentruy a connu une baisse, tout comme Alle, Fontenais, Boncourt, La Baroche ou Cornol notamment. Courgenay, Basse-Allaine ou encore Haute-Ajoie ont par contre vu leur nombre d’habitants augmenter. /comm-rch