Carton plein pour le FFFH

A noter que le FFFH itinérant va bientôt reprendre la route. Du 21 octobre au 12 novembre, il traversera sept villes germanophones du canton de Berne afin de rendre la culture francophone et le cinéma français plus accessibles à ses voisins alémaniques. Il s’agira de la 2e édition proposée par le FFFH et le Forum du bilinguisme. /sbo