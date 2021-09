Des citoyens ont traqué les déchets dans la région

De nombreux bénévoles ont relevé leurs manches vendredi et samedi pour rendre la région un peu plus propre. Plusieurs actions de ramassage de déchets étaient organisées dans le canton du Jura à l’occasion du Clean-Up day 2021. En Ajoie, les élèves de l’école primaire de Boncourt ont notamment été mobilisés, ainsi qu’une quarantaine de citoyens à l’appel du Conseil communal. Dans la Vallée, la ville de Delémont a mis sur pied une matinée de sensibilisation et de ramassage samedi. Une partie de la falaise du Vorbourg a aussi été nettoyée lors d’une action menée par la Société d’embellissement de Delémont et l’association BlocUp. La section Jura du Club alpin suisse a, elle, organisé une récolte de détritus aux Rangiers.

Sur l’ensemble du pays, environ 600 actions se sont déroulées entre vendredi et samedi. Près de 45'000 bénévoles y ont pris part. /alr