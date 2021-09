Les dangers naturels et les métiers qui y sont liés au cœur d’une exposition

Découvrir des métiers par le biais d’un thème qui nous concerne toutes et tous : la section Jura-Jura bernois de la Société suisse des ingénieurs et des architectes propose une exposition sur les dangers naturels et les professions qui y sont liées. L’idée est de susciter de l’intérêt auprès des jeunes qui cherchent une formation. Une vingtaine de classes de la région se sont d’ailleurs déjà inscrites pour venir visiter cette exposition intitulée « Dangers naturels, même pas peur ! » et qui est à découvrir jusqu’au 8 octobre à la Halle des expositions, à Delémont.





De l’interactivité au menu

Concrètement, l’exposition est constituée de plusieurs postes qui présentent chacun un danger naturel spécifique tel que l’inondation, l’avalanche, la vague de chaleur ou encore le glissement de terrain. Les panneaux ont été réalisés en collaboration avec une architecte vaudoise, des graphistes et un journaliste. Pitch Comment s’est chargé des illustrations. « L’idée était de présenter les dangers de manière ludique et simple. Il y a de nombreuses photos et des films pour simplifier au maximum la présentation », souligne le vice-président de la SIA Jura-Jura bernois et initiateur du projet, Federico Ferrario. Les visiteurs pourront également découvrir des maquettes et des simulateurs sensoriels. Une section présente, enfin, les différents métiers en lien avec les dangers naturels.