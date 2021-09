Aides aux entreprises : jusqu’au 30 septembre pour déposer des demandes de soutien

Les entreprises ont jusqu’au 30 septembre prochain pour faire des demandes d’aides financières. Le Canton du Jura indique ce lundi dans un communiqué avoir fixé au 30 septembre prochain l’échéance quant au dépôt des demandes de soutien. Les entreprises sont priées de soumettre leur demande complète, accompagnée des pièces justificatives requises avant cette date. Ce délai concerne les soutiens aux cas de rigueur fédéraux et cantonaux, ainsi que les mesures ciblées déployées par le Canton en vue de maintenir les activités économiques et les postes de travail. Celles-ci comprennent les aides aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique ou innover, les soutiens pour celles qui ont dû fermer sur décision des autorités cantonales, l’appui pour tâches administratives et encore le pack « Mesures spécifiques » de la Promotion économique.

Les demandes, qui concernent les préjudices subis entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, doivent être déposées via le formulaire en ligne ici. /comm-cer