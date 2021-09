L’innovation sur la table du Parlement jurassien

Le Jura veut mettre en avant l’échange de technologies, en particulier dans le domaine médical. A travers une subvention de 2,4 millions de francs, le Canton du Jura et la Confédération entendent soutenir un projet de réseau entre chercheurs et entreprises lancé par Basel Area et hébergé sur le site jurassien du Parc suisse de l’innovation.

Ce réseau s’appellera DayOne Tech. Derrière ce nom se cache une plateforme dédiée au réseautage et à l’échange entre spécialistes de technologies des soins de la santé. Il faut s’imaginer une sorte de réseau social spécialisé qui met en relation 14 universités et hautes écoles avec 700 entreprises. Ce projet doit donc faciliter les échanges entre la recherche et les entreprises jurassiennes. De quoi par exemple accélérer la création d’une start-up ou de permettre à une entreprise existante d’innover. Ce concept existe déjà au sein du Parc Suisse de l’innovation sous le nom DayOne Healthcare Innovation. Cette plateforme se concentre sur les soins de la santé. Le projet DayOne Tech doit, à terme, devenir son penchant technologique.

C’est le Parlement jurassien qui se prononcera sur cette demande de subvention de 2,4 millions de francs, dont un peu plus d’1 million à charge du canton du Jura. /comm-tna