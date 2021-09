La Fondation aide et soins à domicile Jura a un nouveau directeur

La Fondation aide et soins à domicile Jura (FAS) tient son nouveau directeur. Ian Hennin, qui succède à André Altermatt qui prend sa retraite, va entrer en fonction le 1er novembre prochain. Le quarantenaire de Moutier est actif dans le domaine des services publics depuis 25 ans et est actuellement membre du Comité de Direction et directeur marketing chez CarPostal. En étant nommé directeur de la FAS, il sera à la tête d'un service dont 3300 Jurassiennes et Jurassiens profitent./comm-tbu