« Le bilan de ce salon est excellent »

« Il y a un effet de rattrapage mais aussi une volonté d’aller au-delà de la crise, tant en termes d’innovation de la part des entreprises que d’intentions d’achat de la part des consommateurs », s’est réjoui Lionel Socchi, délégué à la promotion économique du canton du Jura, au terme du salon EPHJ. Après des mois sans salon en raison de la pandémie de coronavirus, l’industrie des technologies de haute précision a retrouvé l’une de ses grand-messes à Genève la semaine dernière.







Important pour l’industrie jurassienne

Le bilan du salon pour plus de 60 entreprises jurassiennes des secteurs de l’horlogerie-joaillerie, des technologies médicales et de la microtechnique est « globalement très positif », selon Lionel Socchi. « L’industrie jurassienne fonctionne encore passablement en réseaux », ajoute-t-il, insistant sur l’importance de ces rendez-vous. « Les restrictions de voyage et les problèmes d'approvisionnement en matières premières et composants électroniques continuent de peser » sur l’industrie jurassienne, précise toutefois Lionel Socchi. /mmi