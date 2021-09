La compagnie Vol de Nuit sélectionnée à Fribourg

Vol de Nuit fait partie des cinq sélectionnés à FriScènes. Madame rêve d’atomiseurs, le spectacle de la troupe jurassienne, sera en compétition du 9 au 16 octobre à Fribourg lors du festival international de théâtre amateur. La pièce sera jouée le 12 octobre. Le projet de Vol de Nuit consiste à inventer une histoire en direct devant le public. Les comédiens et improvisateurs Sophie Studer et Marinel Mittempergher accompagnés par le metteur en piste Nicolas Steullet emmèneront les spectateurs dans un univers absurde et clownesque. La compagnie théâtrale est sélectionnée à FriScènes pour la troisième fois.

La pièce se jouera aussi dans la région : les 22, 23 et 24 octobre à Montfaucon et les 11 et 12 décembre à Delémont. /comm-nmy