Les travaux du Tramont sont terminés

Le ruisseau du Tramont reprend vie. Les travaux menés entre février et juin ont permis de remettre à ciel ouvert et de revitaliser les eaux polluées par la décharge de Rosireux à Bassecourt. Le nouveau lit du Tramont contourne désormais la décharge et les aménagements réalisés permettent le développement du ruisseau, se félicite lundi la commune de Haute-Sorne La qualité de l’eau s’en retrouve aussi renforcée et la nappe phréatique mieux protégée. Une bonne nouvelle pour l’espèce indigène d’écrevisse présente dans les cours d’eau alentours.

La population est invitée à découvrir le résultat des travaux lors d’une journée portes ouvertes le samedi 25 septembre de 9h à 12h. Les autorités communales et l’Office de l’environnement jurassien renseigneront les personnes présentes sur la revitalisation menée et, plus largement, sur la problématique des sites pollués. /comm-nmy