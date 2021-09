Séance sprint au Conseil général de Haute-Sorne

La société LJT SA qui est porteuse du projet « Les Jardins de la Tuilerie » assumera le tiers des coûts. La commune ne paiera ainsi qu’un peu plus de 63'300 francs nets après déductions des subventions fédérales et cantonales. Le maire de Haute-Sorne, Jean-Bernard Vallat, s’est récusé lors du traitement du dossier par le Conseil communal et par le Conseil général. Il est donc sorti de la salle lundi soir pendant les débats sur ce point devant le législatif.





Deux autres crédits également acceptés facilement

Le Conseil général de Haute-Sorne a été tout aussi rapide dans le traitement des deux autres enveloppes financières à l’ordre du jour. Il a adopté par 31 voix contre 0 et 1 abstention une dépassement de crédit de 45'000 francs pour les mesures du Plan général d’évacuation des eaux de Glovelier. La somme concerne les prestations du bureau d’ingénieurs. Elle n’a pas été comprise en raison d’une erreur rédactionnelle dans une précédente demande de crédit acceptée par le Conseil général. L’erreur a donc été réparée et l’enveloppe totale se monte ainsi à 300'000 francs.

Le législatif a aussi accepté un crédit cadre de 800'000 francs pour la réalisation d’assainissements et de réparation du réseau de collecte et de traitement des eaux usées. La décision a été prise à l’unanimité. La somme concernera avant le tout le village de Courfaivre et portera sur la période 2021-2023.

Une rocade a, enfin, été réalisée au sein des commissions. Arnaud Viatte (PDC) quitte celle des Fôrets, pâturages et affaires bourgeoisie et prend le siège occupé par Céline Grellier (Haute-Sorne Avenir). Il est remplacé par Patrick Müller (Haute-Sorne Avenir) au sein de la première commission. /comm-fco