La Fondation O2 doit se trouver une nouvelle tête

Du mouvement au sein de la Fondation O 2 . Chloé Saas, l’actuelle directrice du Centre de compétence en gestion de projet dans les domaines de la prévention, la promotion de la santé et le développement durable, va quitter ses fonctions. Elle va rejoindre la Fondation Promotion Santé Suisse d’ici début 2022, selon un communiqué transmis mardi. Elle sera membre de la direction et cheffe des départements communication, évaluation et relations publiques de cet organe national. Chloé Saas avait contribué à créer la Fondation O 2 en 2009, sous l’impulsion de l’État jurassien. Le poste de directeur-trice sera mis au concours ces prochaines semaines et l’interim sera assuré par la directrice adjointe, Stéphanie Mertenat Eicher. /comm-emu