Webinaire sur la lutte contre la pollution lumineuse

Un séminaire en ligne organisé pour la lutte contre la pollution lumineuse. C’est l’idée des Services industriels de Delémont pour présenter les premiers résultats du sondage lancé à la suite de l’extinction de l’éclairage public lors de la Fête de la Nature en mai dernier. Cet évènement, intitulé « La nuit est belle », avait pour but d’éteindre l’éclairage public entre 22h et minuit. Le webinaire de jeudi sera l’occasion d’exposer le processus et les premiers résultats de ce sondage, ainsi que de partager l’expérience d’autres communes. Pour obtenir les codes d’accès à la manifestation, les inscriptions se font en ligne sur le site de la SID. /comm-cer