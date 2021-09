La feuille de route est signée pour le transfert de Moutier

Le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura entre dans une phase concrète. Le Gouvernement jurassien et le Conseil-exécutif bernois ont signé mercredi dans la cité prévôtoise la feuille de route qui fixe les modalités du processus. Les deux Etats entendent travailler rapidement et dans un climat serein. Pour eux, le transfert de Moutier, qui doit être réalisé au plus tard le 1er janvier 2026, marque la fin de la Question jurassienne.

Cet apaisement souhaité s’est matérialisé par le partage d’un repas entre les deux exécutifs. Une première depuis 13 ans. La présidente du Gouvernement jurassien, Nathalie Barthoulot: