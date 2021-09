Les ambassadeurs du Jura présentent leurs activités

Contribuer au développement économique, social et culturel du canton du Jura : c’est la mission du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur. Sa version 2021-2025 a été constituée la semaine dernière. Quelles activités et quels projets sont menés concrètement par ce Conseil finalement peu connu ? Le nouveau président Benjamin Chapuis, professeur à la Haute école de gestion à Neuchâtel et originaire de Grandfontaine, a répondu ce mercredi dans La Matinale.