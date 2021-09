Loin du Jura pour apprendre leur métier

Dépaysement assuré pour plusieurs apprentis employés de commerce jurassiens. Le nouveau programme de mobilité « Commerce+ » a été lancé en août dernier et est financé par la Confédération. Il permet à des jeunes de partir six mois en Allemagne puis six mois en Irlande pour parfaire leurs connaissances linguistiques et professionnelles. Six Jurassiens font partie de la première volée et parmi eux, Evan Fleuri. Le Delémontain de 25 ans est apprenti employé de commerce dans un garage de la capitale jurassienne. Il a pris le train depuis le Jura et est arrivé à Munich il y a quelques semaines. Après deux semaines de cours d’allemand intensifs, il a commencé à travailler dans une école de langues. Evan Fleuri raconte son arrivée en Bavière.