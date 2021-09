St-Ursanne a retrouvé son charme et sa quiétude

Terminé, enfin, le ballets incessants des machines et ces images d’une ville éventrée. Après cinq ans de travaux – le premier coup de pioche a été donné le 15 juin 2016 - les rues de St-Ursanne ont retrouvé leur quiétude… et leur lustre puisque les voilà repavées sur plus de 9'000 m2. « Le chantier du siècle », lâche même le maire Jean-Paul Lachat. Pas moins de 1,1 million de pavés ont été posés, les fontaines et portes de la ville restaurées, tous les réseaux souterrains vétustes remplacés, quelques éléments techniques (des bornes électriques notamment) venant s’ajouter au passage. Et pourtant, au premier regard, la cité médiévale n’a pas franchement changé. Vincent Seuret, responsable du chantier et directeur du bureau d’ingénieur Buchs et Plumey, prend ça comme un compliment. « Oui c’est une fierté parce qu’au départ on avait peut-être d’autres intentions, mais dans l’avancée du projet on a voulu garder la ville dans son état initial. Plein de singularités patrimoniales et historiques ont été rénovées mais conservées. Le pavage évidemment parce que c’est un élément majeur de St-Ursanne bien qu’il n’ait été posé que dans les années 40, mais aussi tous les seuils d’entrée des bâtiments qui ont été rétablis dans leur jus ».