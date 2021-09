La nouvelle École du Gros-Seuc a été inaugurée

L’École primaire du Gros-Seuc nouvelle génération fait officiellement partie du patrimoine immobilier de Delémont. Le chantier d'assainissement est arrivé à son terme après plus d’un an de travaux. L'établissement scolaire accueille à nouveau les élèves depuis la rentrée d’août 2020 « dans un degré de confort énergétique, fonctionnel et esthétique très nettement accru », selon un communiqué de la ville de Delémont. Si l’identité extérieure du bâtiment a été conservée, l’intérieur a été modernisé. L’inauguration a eu lieu jeudi en présence du ministre de la Formation Martial Courtet, du conseiller communal Ernest Borruat, du directeur de l’établissement Nicolas Gagnebin et de l’architecte en charge du projet Samy Thimont. L’investissement s’est monté à 7,5 millions de francs. Des portes ouvertes sont organisées samedi et dimanche de 11h à 16h. /comm-emu