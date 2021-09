Lajoux dit « oui » à la ZAFM

La ZAFM passe le cap de l’assemblée communale de Lajoux. Les citoyens ont avalisé mercredi soir l’adhésion à la Zone d’activité d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes. Deux consolidations de crédit ont également été acceptées. Le premier se monte à 1,4 millions de francs et est destiné à la Maison des Œuvres. Le second se situe à plus de 36’700 francs et concerne des travaux à l’abri de la protection civile. Près de la moitié du montant est financé par le fonds PC. Le reste proviendra des recettes communales. /fco