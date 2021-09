Le PCSI salue la feuille de route pour Moutier mais…

Le PCSI du Jura et sa section prévôtoise se réjouissent du démarrage des négociations en vue du transfert de Moutier dans le Jura. C’est ce qu’indique un communiqué de presse publié mercredi soir après la signature de la feuille de route par les cantons du Jura et de Berne. Le PCSI entend toutefois « s’engager fermement » pour que la venue de Moutier dans le Jura soit effective au 1er janvier 2024 – comme le demande le Parlement jurassien et le Conseil de ville de Moutier – alors que les deux cantons mises sur la date du 1er janvier 2026, au plus tard.

Le PCSI qualifie toutefois « d’ombre au tableau » le retrait annoncé de l’article 138 de la Constitution jurassienne. Pour le Parti chrétien-social indépendant, il s’agit « d’une ingérence bernoise intolérable » et « d’un camouflet qui ne saurait éteindre la ferveur avec laquelle le peuple jurassien accueillera toute commune du Jura méridional qui souhaiterait suivre l’exemple de Moutier ou de Vellerat ». /comm-fco