« Porrentruy » a terminé sa migration

Du nord de l’Allemagne au centre de l’Espagne, « Porrentruy » ne s’est pas ménagée. La cigogne baptisée du nom de la cité bruntrutaine a rejoint sa première zone d’hivernage le 22 septembre, indique le biologiste ajoulot Michel Juillard. Le volatile a quitté le nord de l’Allemagne le 5 septembre et a transité par les Pays-Bas, la Belgique et la France pour gagner finalement l’Espagne. Elle s’est installée dans la même décharge publique où elle avait passé les mois de septembre et octobre 2020.

Au cours de sa migration postnuptiale, la cigogne ajoulote a effectué cette année 14 vols successifs, entrecoupés de 3 jours de repos. Elle a notamment effectué une étape de 350 km pour franchir les Pyrénées. /comm-cer