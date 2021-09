Coup de projecteur sur l’histoire et les combats des femmes

« Sexualité. Maternité. Contraception », c’est le nom du nouveau cycle de conférences organisé par la Société jurassienne d’émulation. Le SJE veut ainsi mettre à l’honneur l’histoire des femmes et les études genre en cette année qui marque le cinquantenaire du suffrage féminin. Quatre jeunes chercheuses et chercheurs en Histoire présenteront les résultats de leurs travaux liés à la politisation, la problématisation et le contrôle du corps féminin dans l’histoire moderne et contemporaine. « L’année 1971 avait aussi un autre écho important pour moi dans l’histoire des femmes en Suisse, notamment le début du débat public sur le droit à l’avortement et c’était important de revenir sur des thématiques moins entendues dans l’espace public sur l’histoire de la sexualité des femmes », explique la jeune historienne Marina De Toro, qui est à l’origine de ce cycle de conférences.