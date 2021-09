Portes ouvertes au CEJEF

Le CEJEF organise ses portes ouvertes pour ses Divisions technique et lycéenne. A la Division technique, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les multiples facettes des métiers techniques enseignés et de rencontrer les différents partenaires de l’institution. Les portes ouvertes ont lieu vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 16h30 à la Cité des microtechniques à Porrentruy.

Au Lycée cantonal, les visiteurs sont attendus le samedi de 9h à 16h. Ils pourront y découvrir les options spécifiques des études gymnasiales, les langues enseignées, les disciplines artistiques proposées et les spécificités de la maturité bilingue français-allemand.

En raison du contexte sanitaire actuel et des mesures en vigueur, le certificat Covid est obligatoire dès l’âge de 16 ans pour accéder aux locaux. Un accueil extérieur est prévu pour répondre aux questions des parents n’ayant pas de certificat Covid. Au besoin, les visites peuvent se faire sans les parents ni accompagnants externes. Les visiteurs de moins de 16 ans seront pris en charge par des guides des écoles. Les informations concernant les portes ouvertes : DIVTEC et DIVLYC. /comm-cer