Fête d’automne et vernissage à JURASSICA

JURASSICA fête et vernit. Le Jardin botanique bruntrutain organise ce samedi sa traditionnelle Fête d’automne. Une vente d'iris sera proposée aux intéressés et des animations seront organisées pour les enfants. La Fête d’automne donnera également l’occasion d’inaugurer l’exposition de photographies de Serge Voisard et Michel Cattin : « Les coulisses de JURASSICA ». Le public pourra ainsi parcourir l'envers du décor de l’institution : de la restauration des découvertes paléontologiques aux préparatifs d’avant-saison au Jardin botanique en passant par les travaux de rangement et de classement des nombreux trésors du musée dans des lieux surprenants.

La Fête d’automne, c’est ce samedi dès 9h au Jardin botanique de JURASSICA à Porrentruy /comm-cer