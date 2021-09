La corbeille de fruits de Christian Schneiter

Christian Schneiter aime se diversifier. Après avoir déjà réalisé des sculptures d’animaux en bronze, le taxidermiste de Vicques se lance à présent dans une série de fruits géants croqués. Ces sculptures qui prennent la forme de pomme, de poire, de pêche, d’abricot ou encore de banane sont cette fois-ci réalisées en béton et font office de mobilier urbain. Un partenariat a été conclu avec les Matériaux Sabag à Delémont pour leur conception et avec le peintre Diego Tomaselli pour leur mise en valeur. Christian Schneiter nous explique les différentes étapes entre l’idée qui a germé dans sa tête en mars dernier et la conception de ces fruits :