Un motard en fâcheuse posture

Un accident de la circulation a impliqué une moto et une voiture sur le tronçon entre Goumois et Saignelégier lundi. Un motard qui circulait en direction du chef-lieu taignon a dévié de sa trajectoire dans un virage à droite vers 17h, selon un communiqué transmis par la police jurassienne. Il a traversé la route et est entré en collison avec le flanc droit d’un automobiliste qui circulait en direction inverse. Le pilote a été éjecté et est tombé en contrebas d’un fort talus, sur une quinzaine de mètres. Deux ambulances, le SIS Franches-Montagnes et la colonne de secours se sont rendus sur les lieux pour lui venir en aide. Blessé, le motard a été emmené à l’hôpital à Delémont. Le trafic a été perturbé durant environ 1h45. /comm-emu