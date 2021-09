Une nouvelle étape pour l’agrandissement de l’HJU à Saignelégier

L’assemblée communale extraordinaire à l'agenda lundi soir à Saignelégier a été liquidée en 34 minutes. Les citoyens se sont prononcés en faveur d’une modification du plan d’aménagement local (PAL) pour permettre les travaux d’agrandissement du site franc-montagnard de l’Hôpital du Jura. Un crédit d’étude de 70'000 francs pour la réfection des rues des Rangiers et de l’Hôpital a aussi été accepté. Les ayants droit ont aussi consenti à la vente d’un terrain d’environ 1’800 m2 au prix de 100 francs le m2 pour la construction de trois maisons familiales et d’un autre terrain d’environ 270 m2 au prix de 50 francs le m2 non constructible au « Virage de Saint-Nicolas » à la société Gimi Franches Sàrl. /emu