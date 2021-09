Un relais entre les écoles delémontaines, la crèche et les familles

L’Association des parents d’élèves de Delémont et environs renaît de ses cendres. Plusieurs personnes ont récemment décidé de relancer l’ADEPE qui a été fondée il y a plus de 40 ans, mais qui était en sommeil depuis cinq ans. L’organisme concerne les écoles primaires et secondaire de la capitale jurassienne. Selon son nouveau président, Roman Derungs, la reprise des activités s’est faite de manière très pragmatique. En discutant dans la cour d’école, plusieurs parents ont estimé que le retour d’une telle association permettrait de répondre à certains questionnements.





Un rôle d’intermédiaire

L’ADEPE doit servir de relais à plusieurs niveaux, entre les parents d’abord, mais aussi entre les familles et les écoles. La Maison de l’enfance fait, par ailleurs, désormais partie de l’association. « Les enfants partent parfois manger à la crèche. Il y a notamment des discussions sur le chemin de l’école. Nous avons senti le besoin d’avoir un relais et de trouver des canaux pour pouvoir discuter avec les parents », souligne Roman Derungs. L’Association des parents d’élèves de Delémont et environs compte actuellement cinq personnes au comité, mais elle recherche activement des membres.