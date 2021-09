Le Sikypark accueille des nouveaux loups

Deux loups blancs et leur chef de meute gris sont désormais installés au Sikypark. Le parc animalier de Crémines a proposé son aide à l’ancien propriétaire qui cherchait rapidement un nouvel habitat naturel accueillant pour ses animaux. Après avoir passé les premiers temps isolés de l’enclos principal, afin de les familiariser avec leur nouvel environnement, les trois canidés sont désormais visibles pour le public. Les nouveaux venus, Iron, Nikita et Baloo, restent quand même séparés des deux louves plus âgées, déjà présente au Sikypark. « Les réunir serait toutefois trop dangereux pour les louves, alors les groupes restent séparés. », déclare Marc Zihlmann, directeur du Zoo. Le Sikypark cherche néanmoins des fonds pour permettre d’optimiser dès que possible l’enclos des loups. Toutes les informations sont à retrouver ici. /comm-cer