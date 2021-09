Le projet de complexe sportif avance à Courgenay

A Courgenay, le sport est dans la place. La commune prévoit la construction de nouvelles installations sur un terrain près de l’école primaire et de la crèche. La demande de permis a paru jeudi dans le Journal officiel. La zone doit accueillir un terrain multisport en tartan qui permettra notamment la pratique du basketball et du unihockey. S’ajoutent à cela un terrain de football destiné aux matches et entraînements des jeunes, trois pistes d’athlétisme (une pour le sprint et deux pour le saut en longueur) et un espace pour le lancer du disque et du poids.

Les futures installations profiteront aux sociétés sportives de la commune mais aussi aux élèves du cercle scolaire qui auront « une offre pour pratiquer la gymnastique en extérieur », précise Mathieu Cerf. Le conseiller communal en charge des sports explique que « les installations sont devenues obsolètes et qu’un crédit de 800'000 francs a été voté en assemblée communale ». L’exécutif a profité des demandes de la FSG Courgenay pour « rénover l’ensemble des infrastructures pour les élèves, le foot et la gym ». Concernant l’éclairage, « des conduites seront tirées mais pour des raisons de coûts les mâts ne seront pas installés tout de suite ». A noter que les oppositions peuvent être déposées jusqu’au 2 novembre prochain.





D’autres projets

La remise en forme des installations sportives de Courgenay ne s’arrête pas là. Les premières réflexions datent de l’an dernier et les citoyens avaient ensuite accordé trois crédits d’étude. Le projet de rénovation du terrain de football qui doit être mis aux normes de la 2e ligue interrégionale est encore en élaboration. Les vestiaires devraient eux recevoir un rafraichissement même si, pour l’instant, l’étude vient seulement d’arriver sur le bureau du Conseil communal. /nmy