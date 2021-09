Une opération comptable pour économiser sur les intérêts

Mieux vaut un emprunt contracté par l’Etat jurassien que par l’Hôpital du Jura. C’est ce qu’estime le Gouvernement jurassien, qui propose jeudi dans un arrêté soumis au Parlement de verser à l’hôpital le solde d’un crédit octroyé en 2009.

Il s’agissait à l’époque de financer le nouveau centre de rééducation sur le site hospitalier de Porrentruy. Le parlement avait accepté à cet effet un crédit total de 12 millions de francs. Mais comme le canton ne disposait alors pas des liquidités nécessaires, c’est l’Hôpital du Jura qui avait contracté l’emprunt sur les marchés financiers. Depuis, l’Etat paie chaque année environ 500'000 francs pour les intérêts et l’amortissement de cet emprunt.

Or, le taux d’intérêt serait plus avantageux d’environ 1% pour le canton. L’exécutif propose donc de solder l’investissement restant, soit quelque 7'230'000 francs, en un seul versement au 31 décembre de cette année. Les conditions d’emprunt plus intéressantes pour l’Etat permettraient de faire baisser la charge des intérêts de 764'000 francs au total sur la durée restante du crédit. /comm-lad