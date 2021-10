Important incendie à St-Imier

Un incendie a touché vendredi après-midi le centre de St-Imier. Le feu s’est déclaré ce vendredi après-midi dans un vieux bâtiment d'habitation situé au centre de la ville, à proximité de la Place du marché. Les pompiers tentaient encore de maîtriser les flammes vers 18h30 et d'éviter ainsi la propagation de l'incendie aux bâtiments à proximité. La circulation en ville a été longuement perturbée. Une déviation a été mise en place par le bas du village, selon la police. Deux ambulances, la Rega et une unité de soutien psychologique ont également été déployés sur les lieux, les forces d'intervention ayant été averties à 15h30. Une personne a été prise en charge par les services d'urgence, a précisé Joël Regli, porte-parole de la police cantonale bernoise, sans donner plus de détails. Il ne dit rien non plus sur le nombre de personnes évacuées. La maire de St-Imier, Patrick Tanner, a confirmé que deux familles devaient être relogées. /oza-gtr-ATS