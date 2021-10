L’UDC Jura monte au front dans la crise liée au coronavirus

L’UDC Jura se mobilise sur le front du coronavirus. Le parti agrarien a déposé dernièrement une intervention cantonale en matière fédérale et une motion au Parlement jurassien. L’intervention cantonale en matière fédérale demande l’abrogation immédiate de toutes les mesures mises en place dans la lutte contre le coronavirus. L’UDC Jura parle d’un « peuple suisse harcelé d’interdictions et de règlements qui abrogent ses droits naturels de liberté ». Le porteur du texte, Didier Spies, estime que ces mesures ne se justifient plus aujourd’hui : « On ne pourra pas sauver tout le monde », souffle-t-il, indiquant, notamment, que l’Hôpital du Jura n’est de loin pas surchargé aujourd’hui.