La vaccination mobile termine sa première ronde dans le Jura

La proximité… oui mais pas que

L’équipe mobile était disponible de 10h à 18h et la vaccination s’effectuait sans rendez-vous. Recevoir une première dose sans se déplacer jusqu’au CEVAC à Courtételle a convaincu certains à franchir le pas. Même si pour Sophie et Wilson, deux habitants du coin, l’extension du Certificat Covid a joué un rôle plus important que la proximité du lieu de vaccination.





Suite du programme

La vaccination mobile devrait se poursuivre selon Ludovic Monteiro. « Notre centre de Courtételle va diminuer de capacité et on va devenir plus mobile dans les trois districts. Ce sera un mix des deux », précise le coordinateur. Une évaluation des couvertures vaccinales dans le canton interviendra pour aiguiller les prochaines étapes.

Une chose est sûre, l’équipe de vaccination mobile repartira dans les mêmes communes à la fin du mois d’octobre pour une seconde tournée. Les deuxièmes doses seront administrées à cette occasion.