Les Gourmands : Sonia Ezgulian

Journaliste gastronomique, cuisinière et autodidacte, Sonia Ezgulian anime également un atelier ... Les Gourmands : Sonia Ezgulian RFJ Journaliste gastronomique, cuisinière et autodidacte, Sonia Ezgulian anime également un atelier Festin de Déchets au Théâtre du Jura. Elle est l’invitée de notre chronique gourmande ce vendredi Sonia Ezgulian sera présente ce samedi au Café de la Guinguette de 15h à 18h (Photo : Sonia Ezgulian) Cuisiner avec des restes, des épluchures, des trognons de pommes ce n’est pas une mode, c’est une cuisine de plus en plus pratiquée. Notre Invitée gourmande est Sonia Ezgulian, autodidacte, cuisinière, journaliste gastronomique, et aujourd’hui encore elle transmet son savoir culinaire et ses découvertes. Elle anime samedi un atelier Festin de Déchets au Café de la Guinguette dans le Théâtre du Jura. Sa vie professionnelle commence par les mots. Elle est journaliste et tient une chronique culinaire dans les pages de Paris Match. A Lyon, elle crée le restaurant Oxalis. Aujourd’hui Sonia Ezgulian se consacre à l’écriture, collabore avec le magazine « Régal » et avec « Femme Majuscule ». Elle réalise aussi ponctuellement des sujets pour des magazines et pour le web. Sonia Ezgulian : Ecouter le son L’atelier Festin de déchets avec Sonia Ezgulian a lieu ce samedi au Café de la Guinguette dans le Théâtre du Jura de 15h à 18h. /jmp-cer



Erreur de rendu non gérée dans 'HitCounterNews' part: System.Exception: System.Data.SqlClient.SqlException: Transaction (Process ID 74) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. à System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) à System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() à System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() à System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) à System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() à IceCube.Common.SQLGetScalar(String query, String connectionString, SqlParameter[] prms) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Common.cs:ligne 2230 update Object10004 set Value36=Value36+1 where ObjectID=@ObjectID à IceCube.Common.SQLGetScalar(String query, String connectionString, SqlParameter[] prms) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Common.cs:ligne 2253 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.GetLiveValue(Int32 navID, Int32 zoneID, Int32 objectID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 80 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.GetData(Int32 navID, Int32 zoneID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 117 à IceCube.BuiltInParts.ScalarQuerySlot.RenderCall(ITemplate currentTemplate, Int32 navID, Int32 zoneID, SitePart sitePartID) dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\BuiltInParts\Scalar\ScalarQuerySlot.cs:ligne 135 à IceCube.Rendering.CallPartBlockInfo.ToString() dans C:\Repository\Core\IceCube_Business35\Rendering\CallPartBlockInfo.cs:ligne 68