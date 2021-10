Octobre rose : les Jurassiennes incitées à se faire dépister plus tôt

L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE, la Ligue jurassienne contre le cancer, l’Association « Vivre comme avant » et l’Hôpital du Jura s’unissent pour promouvoir le programme de dépistage du cancer du sein à l’occasion d’octobre rose. Bien que les femmes jurassiennes montrent l’exemple au plan national avec une participation record, les acteurs engagés dans la lutte alertent sur l’âge moyen du premier dépistage encore trop élevé. Beaucoup de femmes hésiteraient à se faire dépister dès 50 ans alors qu’une découverte précoce de la maladie se traduit souvent par des traitements moins lourds et moins invasifs. Le cancer du sein touche chaque année près de 6'000 femmes en Suisse pour environ 1'400 décès. Il est d’ailleurs le cancer le plus fréquent au sein de la gente féminine.

L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE permet à toutes les femmes de plus de 50 ans domiciliées dans le Jura de bénéficier gratuitement tous les deux ans d’une mammographie. La Ligue jurassienne contre le cancer propose un soutien psychosocial et administratif, ainsi qu’une aide financière si nécessaire. Le soutien moral est aussi l’appanage de l’Association « Vivre comme avant » en Suisse romande. L’Hôpital du Jura pratique, lui, quelques 3'500 mammographies par an dans le cadre du programme de dépistage et a notamment renforcé ces dernières années sa collaboration avec le Centre du sein de l’Hôpital universitaire de Bâle. /comm-jpi