Un air de Provence souffle sur le Jura

Au détour d’un virage sur la sinueuse route qui mène à Mettembert, on devine une nouvelle culture… à côté du maïs, non loin des arbres fruitiers, c’est bien de la lavande qui commence à pousser sous le soleil du Haut-Plateau. Cette lavanderaie, la première dans le Jura, c’est le fruit de la réflexion menée par Aurélie Chèvre, fleuriste de métier. Cette Jurassienne a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle. Et c’est donc sur la lavande et ses senteurs méridionales qu’elle a jeté son dévolu. Les 4'800 plants ont été mis en terre la semaine passée sur une surface de 40 ares.





Endroit idéal

C’est sur un terrain exposé plein sud que la lavande a été plantée. « Une surface idéale », se réjouit Aurélie Chèvre. Selon elle, le sol y est drainant et le pH y est idéal. Si ce vendredi le soleil « tapait » généreusement sur le terrain, élément réjouissant pour la lavande, il n’en demeure pas moins que cette plante supporte le froid et devrait bien se développer dans notre région.