Un pacte pour l’énergie dans le Jura

Les Vert’libéraux veulent rassembler les acteurs de la transition énergétique dans le Jura. Ils ont mis sur pied un pacte énergétique jurassien, d’après un communiqué transmis vendredi. Cette plateforme a pour objectif d’informer et de sensibiliser la population, les entreprises et les décideurs de manière équitable et impartiale. Selon les Vert’libéraux, plusieurs autres partis ont déjà fait part de leur intérêt, mais ils doivent encore consulter leur comité directeur. Énergie du Jura SA devrait également être associé à la démarche. /comm-alr