Une association jurassienne contre la 5G

Les opposants à la 5G se structurent dans le Jura. Le collectif « Jura NON 5G » a décidé de se constituer en association dont la première assemblée se déroule ce samedi. Il indique notamment que « la perspective de recours juridiques qui nécessitent une levée de fonds » justifie cette transformation. La nouvelle association rappelle également qu’il faut « privilégier la desserte en câble et fibre optique pour une desserte numérique fiable, neutre et pérenne pour la santé et la nature ». Elle dit soutenir la position de la DTAP, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics qui souhaite des éclaircissements concernant les procédures à suivre lors d’adaptations des antennes existantes à la 5G. La DTAP recommande aux cantons, dans l’intervalle, de ne pas utiliser une procédure qui empêche de faire opposition.

Le collectif « Jura NON 5G » a déjà mené plusieurs démarches contre la nouvelle technologie dont une pétition cantonale qui avait recueilli plus de 4'300 signatures. /comm-fco