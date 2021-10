Jouer au jass tout en étant solidaire

Un travail de maturité débouche sur l’organisation d’un jass par équipe dans le Jura. C’est l’idée de Léa Girardin qui a décidé de se lancer dans ce projet. La jeune femme de 17 ans qui étudie au Lycée cantonal à Porrentruy a ainsi créé une association et s’est entourée d’un comité de cinq personnes. Léa Girardin et son équipe ont élaboré un budget, recherché des sponsors, établi une palette de prix et ont dû composer avec les aléas du Covid. Les bénéfices seront attribués à l’association « Espoir pour eux » qui vient en aide aux populations d’Haïti, du Rwanda et du Sénégal.

Le « Jas’solidaire » aura lieu le samedi 16 octobre dès 13h30 au Centre sportif et culturel de Courgenay. L’ouverture des portes est prévue à 12h45 et la manifestation se terminera vers 22h avec la proclamation des résultats précédée d’un repas. Léa Girardin évoque plus en détails la genèse du projet :