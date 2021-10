La route entre Undervelier et Berlincourt a été le théâtre d’un accident individuel de la circulation samedi après-midi, vers 16h30. Un motard a chuté dans un virage à gauche. Le conducteur du deux-roues a été blessé et pris en charge par une ambulance. La gendarmerie jurassienne est intervenue pour déterminer les causes de l’accident. Le trafic a été perturbé durant environ 45 minutes. /comm-fco