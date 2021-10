Deux artistes jurassiennes à la Galerie Les Ombelles

La Galerie Les Ombelles mettra à l’honneur deux artistes jurassiennes ce prochain mois. Samia Artho et Monique Champion exposeront du 9 octobre au 7 novembre à Fornet-Dessus. Inspirée par ses origines sévillanes, Samia Artho s’est distinguée par ses collages abstraits et mosaïques qui rappellent son quartier d’enfance de Triana, d’ailleurs jadis le fief des artisans carreleurs et potiers. L’artiste a appris à utiliser au cours de son évolution toutes sortes de matières telles que le papier, ciment, bois, métal, pour déposer sur la toile ce qu’elle ressent.

Les arts visuels sont aussi la passion de Monique Champion, essentiellement portée vers la sculpture. « Elle transforme ce que nous, humain, laissons en déchets à notre terre, en une œuvre d’art », commente la galeriste Mirella Rebetez. Le vernissage aura lieu le 9 octobre à 17h. /comm-jpi