Un exercice démocratique scruté du regard

L’OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, pointe un scrutin entaché par de possibles intimidations et des achats de voix. Des faits qui se seraient déroulés durant la campagne et donc avant les votations. Mais lors du vote et du dépouillement, ce sont surtout de petites irrégularités qui ont été constatées, selon David Eray :