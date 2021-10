Hausse de revenu pour les agriculteurs en 2020

La tendance se confirme dans le Jura. Selon François Monin, les chiffres concernant les agriculteurs de la région sont bons. Le directeur d’AgriJura, la faîtière de l’agriculture jurassienne, explique cette augmentation par « les conditions climatiques qui ont été bonnes, et la production animale et des prix à la production qui sont en augmentation par rapport aux dernières années et qui restent élevés ». La pandémie a aussi eu un impact positif. « Elle a permis à certains consommateurs de se rapprocher des agriculteurs. Par contre, retrouver cet impact dans les chiffres des revenus c’est aujourd’hui difficile », précise François Monin.