La rue comme inspiration pour une exposition de photographies

« À partir de ce qui tombe sous nos yeux quand on marche dans les rues du monde, sur les trottoirs couverts de restes de peinture et de chewing-gums aplatis, de tâches d’humidité et d’autres traces de pneu, râpées, j’ai réalisé des photographies et des compositions photographiques faisant allusion au monde des Atlas, aux pages remplies d’images de l’univers, de cartes de géographie, de paysages », explique Alan Humeros.



L’exposition d’Alan Humerose se tient du 9 octobre au 27 février au Musée jurassien d’art et d’histoire. Le vernissage aura lieu le 23 octobre à 11h. /mmi