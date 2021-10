Une révision de la loi sur le tourisme devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien sera appelé à se prononcer sur une révision de loi sur le tourisme. Le Gouvernement lui a transmis un message à cet effet, selon un communiqué de presse paru mercredi. D’après l’exécutif cantonal, le projet a pour but de « mettre à jour, simplifier et réunir les dispositions ayant trait à ce secteur qui connait un développement réjouissant dans le canton ». La taxation et la perception de la taxe de séjour ont notamment été revues en profondeur. Les personnes qui louent des hébergements sur des plateformes de location devraient désormais être responsables d’encaisser la taxe de séjour et de déclarer les nuitées à Jura Tourisme par le biais d’un système électronique qui est en cours de développement.

Toutes les charges de l’Etat et toutes les recettes affectées au tourisme, y compris le produit net de la taxe de séjour, devraient à l’avenir être concentrées dans un fonds du tourisme. La révision législative doit, par ailleurs, permettre de renforcer les synergies avec les autres secteurs d’activités économiques, notamment l’agriculture et l’industrie. /comm-alr