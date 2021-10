Des travaux qui chamboulent la circulation à Delémont

Les projets « Posteimmobilier » et « Clair Logis » qui sont en cours à Delémont continuent à se déployer. Ils vont générer des chantiers de réaménagement de la rue des Texerans et de la place de la Gare, côté ouest, ainsi que la réalisation d’une nouvelle liaison piétonne entre le Quai de la Sorne et la place de la Gare. Dès lundi et pour une durée d’environ six mois, l’accès en véhicules par la rue des Texerans sera réservée aux ayants droit et aux cars postaux, notamment, et sera mise à sens unique depuis le nord jusqu’à la place de la Gare. La sortie s’effectuera uniquement par le côté est. Les autres utilisateurs devront utiliser l’entrée par le secteur est. /comm-fco