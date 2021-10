La gare de Delémont fera office de pionnière pour le développement durable

La gare de Delémont fait l’objet d’un projet-pilote en matière de développement durable. Plusieurs mesures concrètes seront mises en place par les CFF pour rendre l’infrastructure plus verte. L’ex-régie fédérale a prévu d’investir deux millions de francs dans la capitale jurassienne d’ici 2023. L’avant-toit sera notamment remplacé par une installation photovoltaïque transparente. Le courant généré sera utilisé pour alimenter le chauffage de la gare et les automates à billets, selon le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. L’entreprise entend également désimperméabiliser et végétaliser une grande partie des surfaces bétonnées. De petites niches écologiques pourraient voir le jour à certains endroits.

La gare de Delémont doit servir de modèle pour voir ce qu’il est possible de réaliser ailleurs en Suisse. Les CFF ont, en effet, l’objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2030. /alr