Les « guides nature » à nouveau bien accueillis par les promeneurs

Une deuxième année réussie pour les « guides nature ». Cette année encore, la démarche a été appréciée des promeneurs. Sur les 13'000 personnes rencontrées, 60% venait de l’extérieur, et 160 comportements inadéquats environ ont été relevés (chiens non tenus en laisse, cueillette, piétinements hors des sentiers balisés ou baignade non autorisée par exemple). La grande majorité (80%) des promeneurs, bien souvent amoureux de la nature, se sont montrés ouverts à ces mesures de sensibilisation en modifiant leur comportement de manière spontanée.

Il est toutefois difficile de tirer des comparaisons avec l’année dernière selon les autorités impliquées, tant la météo, caniculaire l’été passé et humide cet été, a été différente.

A l’avenir, les binômes de jeunes guides devraient être mobilisés sur des périodes plus courtes et plus réactives en fonction de la météo.

Cette année encore, le Parc du Doubs, Jura Tourisme et l’Office de l’environnement du canton du Jura se sont mobilisés pour les réserves naturelles du canton. Ce printemps et cet été, huit jeunes « guide nature » ont été embauchés pour sillonner les réserves naturelles du Doubs ainsi que les étangs des Franches-Montagnes afin de sensibiliser les promeneurs sur les comportements à adopter dans ces zones naturelles. /comm-cer